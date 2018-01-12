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Брянская предпринимательница Ольга Пискунова отправляется в Москву за «Бизнес-Успехом»

Опубликовано Сегодня, 10:57

Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни», в рамках которого будут названы победители Национальной премии «Бизнес-Успех» за 2017 год пройдёт в Москве 6 и 7 февраля. Брянское предпринимательское сообщество будет болеть за претендующую на эту премию директора ООО «Мастерская «Ковчег», председателя Комитета по социальному предпринимательству Брянского отделения «ОПОРА РОССИИ»  Ольгу Пискунову.

Седьмой год подряд форум «Территория бизнеса – территория жизни», в рамках которого проводится всероссийский финал конкурса «Бизнес-Успех», становится ключевым событием российской деловой жизни, объединяющим на одной площадке профессионалов малого и среднего бизнеса.

В этом году двухдневное мероприятие состоит из двух сессий: первый день будет посвящён муниципалитетам, второй – предпринимательскому сообществу. В работе форума примут участие руководители и эксперты малого, среднего и крупного бизнеса, специалисты цифрового маркетинга, эксперты по закупкам, экспортным продажам, инвестпривлекательности регионов и современному медийному продвижению. Всего ожидается, что форум соберёт около 2 тыс. гостей со всей страны.

Обширная деловая программа форума предоставит участникам возможности открыть новые ресурсы для малого бизнеса, узнать о новых решениях главных проблем российского предпринимательства, получить ценные советы от профильных специалистов, а также найти потенциальных партнёров и спонсоров для дальнейшего развития на рынке.

Имена лучших предпринимателей России за 2017 год назовут на торжественном вечернем банкете. «Золотые домкраты» на сцене будут вручены по девяти номинациям среди бизнесменов и двум муниципалитетам по номинациям «Лучшая система закупок» и «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата».

На «Бизнес-Успех» в этом году претендует представительница брянского предпринимательского сообщества — директор ООО «Мастерская «Ковчег» Ольга Пискунова (по совместительству — председатель комитета по социальному предпринимательству Брянского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»). Её проект, победивший на региональном этапе в Смоленске — тематические мастерские и трудоустройство лиц с ограниченными возможностями. Ольге Пискуновой удаётся уже в течение пяти лет успешно реализовывать непростое и социально важное дело – помогать людям с инвалидностью обучаться, стажироваться и получать востребованные профессии. После прохождения подготовки стажёры «Ковчега» могут получить рабочие места на действующих предприятиях Брянска, что особенно актуально для Брянской области, где практически отсутствуют условия для полноценного профессионального образования инвалидов. Ольга также организовала в 2016 году социальный проект «Дневник обучающегося Брянской области», благодаря которому 1500 детей из коррекционных школ города и области получили бесплатные дневники. В рамках проекта Ольга планирует ежегодно обучать и трудоустраивать 150–250 человек с ОВЗ, а в перспективе — разработать и внедрить собственную образовательную программу обучения выпускников-инвалидов.

За 7 лет существования премии форумы «Территория бизнеса – территория жизни» проводились в 67 регионах страны. В прошлом году отборочные этапы конкурса «Бизнес-Успех» состоялись в 13 регионах, собрав предпринимателей и муниципальных чиновников из различных российских городов.

Регистрация на форум открыта на странице мероприятия. Посещение торжественной церемонии награждения победителей премии «Бизнес-Успех», которая пройдёт в течение вечернего банкета, осуществляется только по пригласительным билетам. Брянское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» приглашает предпринимателей принять участие в мероприятиях форума и главное — поддержать Ольгу Пискунову

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