Брянская «ОПОРА РОССИИ» представляет: Ралли-спринт в Брянске Зима’18

27—28 января 2018 автомобильный портал 32CARS.RU и автоклуб Toys32 при поддержке Брянского отделения общественной организации «ОПОРА РОССИИ» приглашают на соревнования по ралли-спринту в Брянске Зима`18!

По традиции, гонки пройдут в пяти классах по типу привода — это полноприводные легковушки, заднеприводные авто, машины с передним приводом, а также джипы и квадроциклы. Кроме того, будет и отдельный 6-й класс для девушек за рулем, у которых есть шанс показать мужчинам свое мастерство на трассе. И отдельный класс для спортсменов на специально подготовленных автомобилях.

День 1 (27 января):

Передний легковой

Задний легковой

Спорт. Новый класс. В него безальтернативно попадают все легковые корчи без деления по объему двигателя и приводу (уровень доработок определим чуть позже), а также все желающие попробовать свои силы в самом сильном классе.

Женский класс

Начало регистрации — 8.00. Начало заездов — 10.00

День 2 (28 января):

Полный легковой

Квадроциклы

Джипы

Начало регистрации — 8.00. Начало заездов — 10.00

Место проведения:

Фокинский район г. Брянска. Схему проезда можно посмотреть тут:

https://www.32cars.ru/rally

Регистрация, требования к участникам:

Экипаж состоит из одного человека – водителя. Участники обязаны предъявить на регистрации удостоверение водителя и документы на автомобиль. На регистрации заполняется заявочная форма (если не была подана предварительная заявка). Допускаются автомобили с зимней резиной (липучка, шипы) с износом не более 20%. ЗАПРЕЩАЕТСЯ супершип и дополнительный тюнинг резины, запрещенный ПДД. Разрешается выступать нескольким участникам на одном автомобиле. Если два участника выходят в финал, каждый из водителей по очереди совершает по одной попытке на время.

Для зрителей и участников будет организована музыкальная программа и мелкая торговля.