Брянская «ОПОРА РОССИИ» представляет: Ралли-спринт в Брянске Зима’18
27—28 января 2018 автомобильный портал 32CARS.RU и автоклуб Toys32 при поддержке Брянского отделения общественной организации «ОПОРА РОССИИ» приглашают на соревнования по ралли-спринту в Брянске Зима`18!
По традиции, гонки пройдут в пяти классах по типу привода — это полноприводные легковушки, заднеприводные авто, машины с передним приводом, а также джипы и квадроциклы. Кроме того, будет и отдельный 6-й класс для девушек за рулем, у которых есть шанс показать мужчинам свое мастерство на трассе. И отдельный класс для спортсменов на специально подготовленных автомобилях.
День 1 (27 января):
- Передний легковой
- Задний легковой
- Спорт. Новый класс. В него безальтернативно попадают все легковые корчи без деления по объему двигателя и приводу (уровень доработок определим чуть позже), а также все желающие попробовать свои силы в самом сильном классе.
- Женский класс
Начало регистрации — 8.00. Начало заездов — 10.00
День 2 (28 января):
- Полный легковой
- Квадроциклы
- Джипы
Начало регистрации — 8.00. Начало заездов — 10.00
Место проведения:
Фокинский район г. Брянска. Схему проезда можно посмотреть тут:
https://www.32cars.ru/rally
Регистрация, требования к участникам:
Экипаж состоит из одного человека – водителя. Участники обязаны предъявить на регистрации удостоверение водителя и документы на автомобиль. На регистрации заполняется заявочная форма (если не была подана предварительная заявка). Допускаются автомобили с зимней резиной (липучка, шипы) с износом не более 20%. ЗАПРЕЩАЕТСЯ супершип и дополнительный тюнинг резины, запрещенный ПДД. Разрешается выступать нескольким участникам на одном автомобиле. Если два участника выходят в финал, каждый из водителей по очереди совершает по одной попытке на время.
Для зрителей и участников будет организована музыкальная программа и мелкая торговля.
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