В Дятьково состоялся IХ зимний фестиваль «Белое безмолвие», посвященный 80-летию поэту, актёру, барду Владимиру Высоцкому.

Импровизированными строками, положенными на мотив песни Владимира Высоцкого, клуб любителей авторской песни «Горизонт», носящий его имя, открыл IХ зимний фестиваль «Белое безмолвие», посвященный 80-летию поэта, актёра, барда.

«Горизонт» позвал друзей,

У Володи юбилей

И гитара тихим звуком отозвалась .

Собрались мы у костра, чтобы песни петь.. Ура!

Много лет тому назад всё начиналось.

На заснеженной поляне в живописном уголке г. Дятьково собрались поклонники авторской песни. Среди них не только дятьковцы. Приехали друзья из Смоленска, Карачева, Брянска, Сельцо, Фокино. Ведущие фестиваля — атаман Дятьковской сотни Стародубского казачьего полка Александр Варин и волонтер Вера Соловей. К микрофону выходили исполнители из клуба «Шанс» (г.Фокино, руководитель Н.Шувалова), студент ГИТИСа Максим Агейченко, барды Алек- сандр Потапов, Павел Гопанков, Татьяна Заха- рова, Виктор Гринев и другие. Поэты Андрей Лелявин, Евгений Брайко, Галина Биткова, Ирина Быстрова, Андрей Романов читали стихи.

Фестиваль присоединился к акции «Брянск читает Высоцкого», и каждый желающий имел возможность прочесть любимые поэтические строки. О качественном звуке позаботился друг клуба «Горизонт» Валерий Епифанов. Дизайнер Екатерина Суржикова оформила фестивальную поляну артобъектами с соответствующей символикой.

Быстро разгаданный кроссворд о творчестве Высоцкого доказал, что существуют настоящие знатоки его творчества. Кульминацией праздника стал визит Деда Мороза, который вручил участникам и организаторам зимнего праздника грамоты и сувениры.

Всех присутствующих угощали свежесваренным кофе по-бардовски и сладостями.

Фестиваль стал возможен благодаря финансовой поддержке Брянского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (председатель — Виктор Гринкевич) и Дятьковского местного отделения «ОПОРЫ» (председатель — Алексей Городинский).