Блогер Малюта обвинил кандидата в губернаторы от КПРФ в саботаже выборов

Брянский оппозиционный активист и блогер Георгий Елисеев, известный симпатиями к левым силам и недавно осужденному бизнесмену и видеоблогеру Александру Коломейцеву, обвинил в саботаже предстоящих осенью губернаторских выборов кандидата на пост главы региона от КПРФ Андрея Архицкого.

Малюта считает, что если Архицкий будет саботировать выборы, повлиять на их результат никто не сможет.

Обвинения в саботировании выборов в адрес Андрея Архицкого звучали и раньше, правда, преимушественно из анонимных источников. В частности, незадолго до подачи кандидатами в губернаторы документов на регистрацию в облизбирком несколько брянских каналов в Телеграме обвинили кандидата от коммунистов в том, что тот не ведет переговоры с депутатами о подписях в свою поддержку, и на этом основании прогнозировали, что он не пройдет муниципальный фильтр, так как собственного ресурса КПРФ в числе причастных к ней муниципальных депутатов для его преодоления недостаточно. Однако Архицкий вопреки прогнозам собрал нужное количество депутатских подписей к требуемому сроку, сдал их в облизбирком и был благополучно зарегистрирован в качестве кандидата в губернаторы.