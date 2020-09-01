Брянские депутаты помогли многодетным семьям Володарки собрать детей в школу

В канун Дня знаний у ГДК Володарского района в Брянске прошел праздник для живущих в районе многодетных семей, в котором есть школьники. Как сообщает пресс-служба Брянского горсовета, в нем участвовали глава Брянска Марина Дбар, депутат областной Думы Дмитрий Зубиков, депутаты горсовета Игорь Болунев и Олег Маринов.

«Дорогие наши дети! От всего сердца поздравляю вас с наступающим Днем знаний! Впереди вас ждет много нового и интересного. Учитесь, дерзайте, творите. У вас все обязательно получится. Родителям хочу пожелать мудрости и терпения. Любите своих детей, они самое ценное, что есть в нашей жизни. Крепкого всем здоровья, отличного настроения и отличных оценок. Успешного учебного года! В добрый путь!», — сказала, обращаясь к школьникам, Марина Дбар.

После праздничного концерта детям вручили подарки — школьные ранцы, сумки для сменной обуви с наборы канцтоваров: ручки, тетради, линейки, фломастеры, карандаши, альбомы для рисования и прочее.

Акция «Собери ребенка в школу» проводится по всей стране с целью помочь нуждающимся многодетным и малообеспеченным семьям подготовить детей к школе. На Брянщине она стартовала 10 августа. Все, кто хотел, могли оставить школьные принадлежности в магазинах и торговых центрах областного центра.