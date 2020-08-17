Брянский губернатор проинспектировал строительство поликлиники и ледового дворца в Стародубе

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в выходные побывал на строительных площадках поликлиники и ледового дворца в Стародубе. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в поездке его сопровождали депутат Госдумы Валентин Суббот, зам. губернатора Сергей Тимошенко и глава администрации Стародубского района Александр Подольный.

Глава региона обсудил с предсавителями подрядчиков текущую ситуацию на объектах и сроки их сдачи.

Новая поликлиника с современным оборудованием, построенная на бывшем пустыре, откроется меньше чем через год. На ее строительство и оснащение областной бюджет выделил 190 млн рублей.

Ледовый дворец в Стародубе строится с опережением графика. Строители работают без выходных и намерены все закончить уже до конца августа. Со вводом ледового дворца в эксплуатацию жители города смогут заниматься зимними видами спорта круглый год.