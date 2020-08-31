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Губернатор поучаствовал в крестном ходе в честь Свенской иконы Божией Матери

31 августа 10:30 Политика
Губернатор поучаствовал в крестном ходе в честь Свенской иконы Божией Матери
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В Свято-Успенском соборе Свенского мужского монастыря в выходные состоялись крестный ход в честь Свенской иконы Божией Матери и торжественная литургия, которую возглавил митрополит Брянский и Севский Алекснадр. Как сообщает правительство Брянской области, в крестном ходе участвовали губернатор Александр Богомаз, сенатор Галина Солодун, депутаты Госдумы Николай Валуев, Валентин Суббот и Валентина Миронова, главный федеральный инспектор Андрей Дьячук, представители органов власти разных уровней и духовенства.

Участники с соблюдением масочного режима и социальной дистанции обошли вокруг монастыря.

Мы традиционно чествуем одну из наших самых почитаемых брянских святынь — Свенскую икону Божией Матери. Этот образ послужил основанию гордости земли Брянской — Свенского Успенского мужского монастыря. На протяжении многих веков он выступал духовным оплотом, а сегодня является центром православной культуры нашей Брянской области. Сегодня мы собрались, чтобы вспомнить нашу общую историю, историю великой России, напомнить себе о том, что во все времена на Руси, объединяющей идеей или как сейчас говорят национальной идеей, всегда была наша православная вера. Мы вспоминаем, как в октябре прошлого года этот собор, который был разрушен в 20 веке был восстановлен нашим бизнесом, жителями Брянской области, и тогда Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал: «Храмы строятся не на год или два, а на столетия. А значит, Успенскому собору стоять в веках!». Этот собор будет стоять века, он будет просвещать и укреплять нашу православную веру.

Президент нашей страны в послании Федеральному собранию сказал, что у нашего народа, нашей страны всегда есть фундамент, это наша вера. Вера, которая помогала нашему народу на протяжении многих веков не только выстоять, но и выигрывать сражения. Наши предки подарили нам великую страну, и основа была для этого — вера. Мы все когда-то уйдем, и Господь нас спросит, веруем ли мы? Но верить мы будем тогда, когда будут веровать наши дети. Это наша задача, воспитать такое поколение. Воспитать тем основам, на которых воспитывались мы, — сказал губернатор, обращаясь к участникам крестного хода.

Сегодня торжествует и ликует земля Брянская, прославляя Свенский образ Пречистой Богоматери. «Радуйся, Благодатная, Свенская Похвало». Будем же, как можно чаще обращать свой молитвенный взор к Матери Света, прося Ее заступничества, и Она непременно покроет нас Своим Святым Омофором, и, словно нерушимая стена, оградит от врагов видимых и невидимых, утешит в скорбях и утвердит православие на Русской земле. Благодатью Свенской иконы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Господь да сохранит Брянщину и всех нас в мире и благоденствии. С праздником, дорогие мои, — сказал митрополит Александр.

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