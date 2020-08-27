Кандидаты в губернаторы Брянщины начали предвыборные теледебаты

В эфире телеканала «Брянская губерния» на днях прошли первые предвыборные дебаты кандидатов на пост губернатора Брянщины. Их участниками стали эсер Сершей Курденко, кандидат от «Гражданской платформы» Дмитрий Чернышов, коммунист Андрей Архицкий и выдвинутый от Казачьей партии России педагог Сергей Чернышов.
Эсер Курденко посетовал, что две минуты, выделенные кандидатам, чтобы рассказать о предывыборной программе, это мало. Он рассказал, что знает всех брянских бизнесменов и как они пришли к успеху и умеет договариваться и на этом основании считает себя лучшим кандидатов.
Кандидаты Корнилов и Черныщов в основном рассказывали о себе. А Андрей Архицкий отчитался, что за время избирательной кампании лично объехал половину Брянщины и остаток намерен посвятить посещению оставшейся, и сказал, что у него есть антикризисная программа.
Кандидат от эсеров спросил Архицкого, какой кризис тот имеет в виду и спросил также остальных кандидатов, считают ли они, что экономика региона в кризисе.
Дмитрий Корнилов констатировал, что в регионе налицо перемены к лучшему: Брянск становится приятнее для жизни, что важно ему как предпринимателю.
Не считает ситуацию в области кризисной и Сергей Чернышов. А вот Андрей Архицкий иного мнения.
«Люди приходят к нам, как к оппозиционной партии, с проблемами. Разве это не кризис? Здесь что, война должна пройти и все должно развалиться, чтобы мы признали кризис?», — сказал он.
Сергей Чернышов решил проэкзаменовать кандидатов в губернаторы, знают ли они, за что и когда награждалась Брянщина. Курденко вспомнил про три ордена, в частности, Октябрьской Революции. Корнилов — про орден Ленина и посетовал, что все награды запомнить невозможно. Архицкий, от которого оппонент рассчитывал услышать про все советские награды региона, похвалил вопрос, но своего ответа не дал. Лишь вспомнил, что Брянщина некогда была Краснознаменной, и погрузился в воспоминания о Великой Отечественной войне.
Кандидаты также поделись видением улучшения кадрового состава учителей, оптимизации щкол региона и дистанционного обучения.
Следующие дебаты пройдут в эфире «Брянской губернии» 1 сентября, начало в 16:45.
Выборы губернатора Брянщины пройдут 13 сентября, в Единый день голосования.
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