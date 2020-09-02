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Кандидаты в губернаторы Брянской области демонстрируют разные стратегии

02 сентября 09:50 Политика
Кандидаты в губернаторы Брянской области демонстрируют разные стратегии
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В ходе предвыборной кампании кандидаты на пост губернатора Брянской области избрали разные электоральные стратегии.

Кандидат от партии «Справедливая Россия» Сергей Курденко, который в брянской политике работает уже больше четверти века, демонстрирует уверенность и уповает на силу и организованность партийной организации. В интервью изданию «Брянский объектив» Курденко рассказал, что только долговременное партстроительство может способствовать успеху. Сильная партийная организация позволяет не только пройти муниципальный фильтр, но и организовать наблюдение за выборами. Возмущаться потенциальными фальсификациями, по мнению Сергея Николаевича, могут только слабые партии, у которых так мало сторонников, что из их числа невозможно даже набрать достаточное количество наблюдателей.

Сергей Чернышов, кандидат от «Казачьей партии России», предпочитает участие в значимых общественных мероприятиях и полностью использует свое конкурентное преимущество – отличное знание истории (он долгое время работал учителем истории). Например, Чернышов 27 августа принял участие в памятных мероприятиях, посвященных очередной годовщине освобождения Севска от немецко-фашистских захватчиков.

Кандидат от КПРФ Андрей Архицкий, лично объезжает районные центры и встречается с активистами из числа сторонников. Ограничения, связанные с пандемией, не дают превратить встречи в полноценные митинги, но небольшое количество присутствующих на таких мероприятиях добавляет камерности: каждыый может поговорить с кандидатом в губернаторы.

Александр Богомаз, выдвинутый «Единой Россией», избегает предвыборного пиара и продолжает руководство регионом. Зато его сторонники проявляют активность. Так, 29 августа состоялась онлайн-встреча сторонников Александра Богомаза. В ней приняли участие активисты общественных организаций. На встрече выступали кандидат экономических наук, председатель Общественной палаты Брянской области Валерий Родоманов, председатель Брянской региональной детской общественной организации «Союз пионерских, детских, подростковых организаций» Елена Сухоцкая, член Совета Брянской региональной общественной организации «Центр социокультурных инициатив «Бульвар» Денис Амеличев, руководитель Брянского регионального отделения общественной организации «Ветераны боевых действий России», председатель Брянского регионального общественного движения военно-патриотических и поисковых организаций «Отечество» Александр Соболев.

Самый молодой кандидат в губернаторы, выдвинутый партией Гражданская платформа» Дмитрий Корнилов использует молодежные же средства коммуникации с электоратом. Он принимает участие и в дебатах, но основной упор делает на Интернет. Он создал отдельный сайт для предвыборной агитации и активно ведет свой Instagram, в котором рассказывает и о текущей работе, и о предвыборной кампании.

Насколько эффективными окажутся выбранные стратегии, станет ясно по итогам выборов, которые будут проходить 13 сентября, а также досрочно – 11 и 12 сентября 2020 года.

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