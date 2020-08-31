Министр культуры РФ назвала Брянщину лидером

На состоявшемся на прошлой неделе совещании под руководством зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко, в котором участвовал и брянский губернатора Александр Богомаз, министр культуры Ольга Любимова назвала Брянскую область лидером в подведомственной ей сфере.

Министр в своем выступлении отметила, что в регионе за последние годы ощутимо укрепилась материально-техническая база сферы культуры. Этому способствовала реализация проектов и программ, в рамках которых счет отремонтированных учреждений культуры в регионе идет на сотни.

В сравнении с 2013 годом финансирование культуры в регионе увеличилось в 2,5 раза, а зарплата работников культуры выросла втрое.

Ранее мы сообщали, что в Брянске 1 сентября отпразднует 100-летие детская школа искусств №1 им. Т.П. Николаевой. В канун ремонта в главном здании школы сделали капитальный ремонт.