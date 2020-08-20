Новая заммэра Брянска задекларировала апартаменты в Болгарии
Недавно назначенная заммэра Брянска Марина Холина опубликовала декларацию о доходах и имуществе за прошлый год.
Согласно изложенным там сведениям, ей принадлежат дом, земельный участок, доля в доме, часть земельного участка и апартаменты в Болгарии, которые находятся в общей собственности самой чиновницы и ее ребенка, и автомобиль Мерседес С 250.
Ранее мы сообщили, что прошлогодние доходы и имущество задекларировала глава Брянска Марина Дбар. Ей принадлежат автомобили Порше Кайене и «копейка», а годовой доход за 2019 год примерно на 1 млн рублей превзошел заработок за 2018 год.
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