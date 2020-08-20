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Новая заммэра Брянска задекларировала апартаменты в Болгарии

21 августа 09:10 Политика
Новая заммэра Брянска задекларировала апартаменты в Болгарии
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Недавно назначенная заммэра Брянска Марина Холина опубликовала декларацию о доходах и имуществе за прошлый год.

Согласно изложенным там сведениям, ей принадлежат дом, земельный участок, доля в доме, часть земельного участка и апартаменты в Болгарии, которые находятся в общей собственности самой чиновницы и ее ребенка, и автомобиль Мерседес С 250.

Ранее мы сообщили, что прошлогодние доходы и имущество задекларировала глава Брянска Марина Дбар. Ей принадлежат автомобили Порше Кайене и «копейка», а годовой доход за 2019 год примерно на 1 млн рублей превзошел заработок за 2018 год.

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Компании вносят значимый вклад в их развитие, обеспечивая надежное и качественное электроснабжение, создавая мощности для новых производств, объектов социальной сферы и жилищного строительства, своевременно и добросовестно исполняя свои налоговые обязательства, активно участвуя в социально значимых акциях и мероприятиях. Мы системно занимаемся минимизацией негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, строго контролируем соблюдение всех норм и требований в данной сфере. Отрадно, что наши усилия получили высокую оценку со стороны экспертного сообщества. Мы намерены и в дальнейшее повышать эффективность деятельности на всех перечисленных направлениях» - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. В первом полугодии 2020 года «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» направили на реализацию Программы обеспечения экологической безопасности около 30 миллионов рублей. 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