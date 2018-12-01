Сторонники Архицкого обвинили руководство Фокинского райкома КПРФ в саботаже (ВИДЕО)

Четверо активистов регионального отделения КПРФ и сочувствующих ей общественных организаций записали и опубликовали на Ютубе видеоролик, в котором обвинили в саботаже руководство Фокинского райкома КПРФ Брянска.

По версии участников ролика, руководство райкома под разными предлогами отказало им во включении в списки наблюдателей от партии на предстоящих 13 сентября, в Единый день голосования, губернаторских выборах, на которых кандидатом от коммунистов зарегистрирован Андрей Архицкий. Они утверждают, что уже имеют опыт работы на выборах — и именно в качестве наблюдателей от КПРФ.

Обратить внимание на сложившуюся ситуацию они просят главного коммуниста страны Геннадия Зюганова.

Один из брянских политических каналов в Телеграме расценил ролик как провокацию — «оранжевые начали мочить красных». По версии ведущего канала, ролик и скандал, который пытаются раздуть его авторы, служит лишь первым шагом во «многоходовочке» по расколу регионального отделения КПРФ. На очереди, по его мнению, провокации на выборах с целью записи очередного ролика в качестве «затравки оранжевого сценария», а далее — «либо сожрать Архицкого, объявив его ренегатом и оппортунистом, либо, угрожая концом карьеры, заполучить в ряды оранжевых революционеров вчерашнего красного вожака».

В текущей предвыборной кампании, которая проходит в целом тихо, кандидата КПРФ Андрея Архицкого, как мы уже отмечали ранее, впору назвать лидером по информационным поводам с оттенками скандала. Ранее как сторонники КПРФ, так и местные аналитики и даже некоторые федеральные СМИ не раз обвиняли его в работе по «сливу» выборов, пеняя ему на недостаточную, по их оценкам, предвыборную активность. Однако Андрей Архицкий, несмотря на обвинения в стремлении отсеяться еще на этапе муниципального фильтра, благополучно преодолел все необходимые процедуры по регистрации кандидатом в губернаторы.