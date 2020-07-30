В Беларуси считают Брянск продвинутым городом

Юрий Кулаженко, доверенное лицо президента Беларуси Александра Лукашенко, считает, что в Брянске гораздо лучше, чем в остальной России.

Об этом Кулаженко, ректор БелГУТа, сообщил 28 июля во время встречи с жителями Гомеля.

«Я вырос в суверенной стране. И я не хочу в Россию, там темнота. В Брянске свет еще горит, а вот в глубинке с освещением совсем плохо», – заявил он.

Юрий Кулаженко также отметил, что многие россияне «любят и уважают» Александра Лукашенко и завидуют соседям-белорусам, в частности из-за чистоты и порядка на улицах и спокойного прохождения периода пандемии.