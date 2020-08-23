Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал темпы реализации нацпроектов на Брянщине опережающими для России

По итогам визита на Брянщину вице-премьера РФ Марата Хуснуллина вице-премьер и губернатор Александр Богомаз встретились с журналистами и ответили на их вопросы.

— Я хочу сказать, что я очень доволен тем, что увидел. Я отмечаю, что Брянская область по всем нацпроектам входит в число лидеров стране. Сегодня мы посмотрели, например, как реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Литейный мост сдается почти на полгода раньше. Посмотрели еще целый ряд объектов, и практически все они строятся с опережающими сроками. В этом году нам дополнительно выделены временно свободные средства Министерством финансов, есть поручение Президента тем регионам, которые строят с опережающими темпами, дать дополнительные деньги. Вот на примере Брянска могу сказать: все, что мы дали дополнительно, здесь уже реально вложено в асфальт, железобетон и в реальное благоустройство, — сказал Марат Хуснуллин об итогах посещения региона.

Вице-премьер поделился впечатлениями и о строящейся дороге по Совесткой улице в район Старого аэропорта.

— Действительно Александр Васильевич, когда был у меня, принес много обращений, по тем обращениям, которые мы смогли, мы реализовали. В том числе, и вот эта дорога по программе должна была быть построена только в 2021 году, а по степени готовности могу сказать, что в ближайшие месяцы она уже будет готова к эксплуатации. Это дорога в большом жилом микрорайоне, в том числе и к школе.

Про школу я хочу сказать отдельно. Я сегодня посмотрел школу, я просто восхищен: очень высокое качество, небольшие деньги, хорошо подобраны проекты, я считаю, что школа — высочайшего уровня, одна из лучших школ по соотношению цена-качество в стране. И еще я хочу отметить одну особенность: заказчик и подрядчик подошли очень творчески к строительству этой школы, несмотря на очень невысокую стоимость. Например, такая маленькая деталь: поднимаешься на лестнице, а на ступенях — таблица умножения. Я такого еще в стране не видел. Этого нет в проекте, это чисто работа заказчика и подрядчика. Это хороший пример!

Губернатор Александр Богомаз ответил на вопрос о планах на будущее:

— Нам уже столько помогли! Это и те проекты, которые мы обсуждали, и дорога, защитная дамба Брянск-I-Брянск-II — очень важная и нужная дорога, чтобы разгрузить центр города и дать перспективы для дальнейшего развития города Брянска. Она связывает два района города Брянска, за ней будущее города. На ее строительство также выделены дополнительные средства — а это почти 800 миллионов рублей. Кроме того, на дороги выделено более 200 миллионов рублей, плюс те средства, которые выделены на улицу Советскую, которая должна быть сдана только в следующем году. Но благодаря средствам, которые выделены из федерального бюджета, дорога будет полностью сдана в ближайшее время. Также ведется застройка старого аэропорта и улицы Флотской по программе «Жилье». Перераспределены с 2021 года на 2020 год средства по программе «Чистая вода», которую мы уже будем реализовывать, и на 170 миллионов построим водопроводных сетей. Конечно, это большая помощь!

Вице-премьер особо отметил, что стройки в Брянской области продолжались и в период самоизоляции:

— Это уникальная ситуация, когда в Брянской области, несмотря на коронавирус, на проблемы с деньгами, мы идем с опережением по всем срокам. Я считаю, что это огромная победа! И каждый раз, когда Александр Васильевич был у нас, я все письма проанализировал с коллегами, с министерствами. Председатель Правительства Михаил Владимирович Мишустин поддержал такое решение. Это как антикризисная мера, поддерживать нужно те регионы, которые могут работать, чтобы не терять рабочие места, налоговую базу, чтобы люди работали, получали заработную плату. Было принято решение в те регионы, которые могут работать, выделить дополнительные деньги из резервного фонда. И сегодня я могу с уверенностью сказать, что у Брянской области все получилось! И здесь все сработало!

Высокие оценки Марат Хуснуллин дал посещенным Дворцу единоборств и школе в Брянске, отвечая на вопрос, какие еще объекты нужны региону для комплексного развития:

— Я хочу отметить очень хороший спортивный комплекс, который строится, я сегодня его посетил. Дворец единоборств — для Брянска это будет просто огромное достижение, огромная победа. Этот подрядчик строил школу, я посмотрел, качество строительства очень хорошее.

Острая проблема, которая сегодня стоит, это чистая вода. Мы сегодня договорились, что в ускоренном темпе будем готовить проектно-сметную документацию. Чистая вода — это экология, здоровье, еще и возможность нового строительства. Я считаю, что у Брянской области есть хорошие перспективы развития жилищного строительства, и в этом направлении регион, несмотря на коронавирус, идет с опережением, лучше, чем по прошлому году. Это тоже очень важный фактор. Не так много у нас регионов, которые идут лучше, чем в прошлом году. Мы договорились, что составим системный план по увеличению объемов жилищного строительства, чтобы у людей была возможность улучшить свои жилищные условия. Я хочу отметить, что большая работа ведется по обеспечению детей-сирот, учителей, медиков жильем.

Александр Васильевич, много построено спортивных сооружений, но если еще появятся какие-то возможности, давайте еще думать, как простроить ледовый дворец. Действительно, если бюджет будет позволять, будем стремиться строить еще дополнительно ледовый дворец.

А отвечая на вопрос об оценки темпов реализации нацпроектов в регионе, Марат Хуснуллин сказал:

— Я оцениваю их как опережающие темпы по России. По всем нацпроектам: «Безопасные и качественные дороги, «Жилье», программа строительства школ, спортивных сооружений, приобретения автотранспорта, а Брянская область закупила большое количество автотранспорта. По всем нацпроектам Брянская область идет по темпам выше, чем в России, и это очень позитивный фактор!