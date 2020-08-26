Вице-премьер Правительства доложил Путину об исполнении нацпроектов на Брянщине

На совещании, которое Президент в режиме видеоконференции провел с членами Правительства, Марат Хуснуллин рассказал об успехах реализации нацпроектов в Брянской области.

«Владимир Владимирович, – обратился вице-премьер к Президенту России, – простой пример. Был в субботу в Брянске, не самый богатый регион. Посмотрел ход исполнения национальных проектов. За счет дополнительно выделенных денег мост построен на шесть месяцев раньше времени и на днях сдается в эксплуатацию. Дорога к жилому микрорайону построена на шесть месяцев раньше времени. Школа в рамках программы «Стимул» на 1250 мест прекрасного качества построена, ждет детей. Вокруг все застройщики строят, оживилась вся стройка. Ипотека дала свои результаты. Спортивный комплекс, который по Вашему поручению строят, идет в графике, даже с опережением. А когда съездили в райцентр, то еще и увидел дорогу, которая строится к животноводческому комплексу, увидел построенную поликлинику и Ледовый дворец. Ни одного замечания к постройке нет. Все решения, которые приняты, они все в жизни, все сегодня реализовываются, за что Вам огромное спасибо».

Напомним, Марат Хуснуллин приезжал в Брянскую область, похвалил качество и скорость строительства важных инфраструктурных объектов и назвал темпы реализации нацпроектов на Брянщине опережающими для России.