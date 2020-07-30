1 августа закончится реконструкция музея на Партизанской поляне

Заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко проверил, как проходят завершающие работы в музее партизанской славы на мемориальном комплексе «Партизанская поляна», сообщает пресс-служба Правительства Брянской области.

В 2019 году, в 50-лети годовщины со дня его создания, в музее начались работы по его реконструкции. На ремонтные работы было выделено более 50 млн рублей.

Площадь здания увеличили в 434 кв.м. до 800 кв.м. – к зданию добавили два боковых фасада и частичную надстройку второго этажа. В музее появится помещение для фондохранилища, новый выставочно-экспозиционный зал, малый лекционный зал с кинопроектором, санитарно-бытовые помещения, лифт для маломобильных групп населения. Кроме того, музей получит новое выставочное, технологическое и цифровое оборудование на сумму 5,5 млн рублей.

Все ремонтные работы по дизайнерскому оформлению должны завершиться до 1 августа.

Напомним, Брянская область получит почти 60 млн рублей, чтобы завершить строительство дороги по улице Советская.