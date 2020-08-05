234 дольщика дома на Степной справят новоселье до конца года

Дольщики проблемной новостройки на Степной улице в Брянске смогут въехать в свои квартиры уже до конца 2020 года. Об этом написал на своей странице во ВКонтакте губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Еще 234 участника долевого строительства получат долгожданное жилье и сменят статус «обманутые дольщики» на «новоселы»! 16-этажный 240-квартирный дом по улице Степной — объект ООО «Брянскстройразвитие». Первоначальный ввод в эксплуатацию объекта должен был состояться 16 июля 2017 года, но застройщик его дважды переносил, а потом и вовсе был признан банкротом. Объем привлеченных денежных средств участников долевого строительства составил 256,2 млн рублей. По факту хищения руководством компании денежных средств участников долевого строительства возбуждено и расследуется уголовное дело.

Достраивать дом взялась УСК «Надежда»», — сообщил глава региона.

Губернатор также напомнил, что в феврале 2020 года ключи от квартир получили 213 дольщиков проблемной новостройки того же застройщика на улице Желябова в Брянске.

В комментариях губернатора просят помочь с решением квартирного вопроса также дольщики проблемной новостройки по проспекту Станке Димитрова, 67, корпус 7.

« Больно смотреть из окон съёмной квартиры на свое жильё, в которое вложили все свои деньги. Приходится платить за съем и долги по несуществующие квартире. Помогите, пожалуйста, решить нашу проблему!!!», — написала одна из дольщиц.

Своих квартир в этой проблемной новостройке дожидаются также более 200 семей.