33 человека выздоровели от коронавируса на Брянщине

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую сводку по инфицированным, выздоровевшим и умершим.

За минувшие сутки заражение подтвердилось у 26 человек, выздоровление — у 33. Новых умерших от инфекции и вызванных ей осложнений нет.

Всего в регионе коронавирус подтвердился у 8278 человек, из них выздоровели 6768 и умерли от инфекции и вызванных ей осложнений 35. Носители коронавируса, умершие от других основных причин, в статистике не учитываются.