50 лучших брянских работников культуры получат по 30 тысяч рублей

В Брянске рассмотрели кандидатуры победителей конкурса на получение премии среди лучших работников культуры и искусства.

Конкурс проводится ежегодно с 2011 года. Каждый год 50 лучших работников культуры получают премию в размере 30 тысяч рублей.

Конкурс был создан для того, чтобы развивать творческую активность работников культурных и образовательных учреждений города.

Победители конкурса определяются по четырем номинациям:

— «Лучший руководитель» – это лидеры, профессиональные знания которых, способствуют повышению эффективности работы коллектива;

— «Профессионал» — присуждается работникам культуры и искусства, достигшим высоких результатов в труде;

— «Опора и авторитет» — работники, которые внесли большой вклад в работу коллектива и посвятили отрасли не менее 20 лет;

— «Перспектива» — присуждается молодым сотрудникам в возрасте до 30 лет, добившимся значительных трудовых результатов при стаже работы в отрасли «культура» не более 7 лет.