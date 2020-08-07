Актер из Брянска Антон Шангин приступил к съемкам фильма про инопланетян

Артист кино и столичного театра Ленком, уроженец Брянска Антон Шангин рассказал в своих аккаунтах соцсетей Фейсбук и Инстаграм, что накануне приступил к работе на съемочной площадке фильма «Петрополис», сюжет которого связан с контактами землян и инопланетян.

«Сегодня был первый съёмочный день к/к « Петрополис « Реж. Валерий Фокин! А после я успел заглянуть в любимый букинист) и вуаля редкое, издание Бродского )! Читайте книги! Хорошего вечера !», — написал актер.

Фильм «Петрополис» в прошлом году был заявлен на Каннском фестивале. Сюжет будущей картины посвящен тайным контактов землян с могущественным иноплатетным разумом. Шангину в фильме досталась роль психолога, который изучает природу и секрет инопланетян, чтобы не допустить войны.

Картина находится в производстве у студии «Революция Фильм» и должен выйти на экраны уже в этом году.