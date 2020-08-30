Брянцам бесплатно покажут кино о войне

На Брянщине 2 сентября пройдет акция «Кино великой страны», которая, по замыслу организаторов, должна проводиться ежегодно и предполагает показ на открытых площадках фильмов, что сняли непостредственные участники Второй мировой войны, к дате окончания которой приурочена, или те, кто ее застал.

В программе этого года фильмы Сергея Бондарчука «Судьба человека» и Сергея Майорова «Простые главные слова».

Показы пройдут в Брянске, Севске, Рогнедино и поселке Локоть Брасовского района.

Для жителей областного центра показ начнется 2 сентября в 18:00 на Набережной. Трансляция будет вестись на больших экранах, что позволит участникам соблюдать социальную дистанцию.