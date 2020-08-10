Брянчанка пожаловалась в соцсети на засилье накрашенных мужчин

Участница сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонакте опубликовала в нем пост с жалобой на засилье накрашенных мужчин среди клиентов заведения общепита, где она трудится.

«Один вопрос мучает меня несколько дней. Я работаю в общепите и много видела разного вида людей. Но приметила, что все чаще и чаще я примечаю накрашенных мужчин. С длинными волосами, тенями, губы блестят, пакли цветные, футболки в цветах. Меня иногда подташнивает от такого вида. Видно, что мода меняется и скоро накрашенный мужик будет в порядке вещей. Интересно, кто как к этому относится и есть ли у вас такие знакомые?», — спрашивает она.

Большинство комментаторов отписались, что ничего подобного не замечали, в том числе и в заведениях общепита. И констатируют, что брянские мужчины одни из самых брутальных в стране.

« В Брянске самые суровые мужики, после Челябы. Не надо тут пропаганду гомосеков разводить», — возразил один из комментаторов.

«Серьезно? А я вот в ожидании очереди в общепите таких не вижу — все красивые и мужественные представители своего пола. У вас для таких отдельная касса может и вход «со двора»?», — предполагает другая участница дискуссии.