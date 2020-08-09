Брянцы обсуждают в соцсети ролик о влюбленных в Круглом сквере (ВИДЕО)
Участник группы «ЧП и ДТП Брянск» во ВКонтакте опубликовал видеоролик, который запечатлил влюбленный пару в Круглом сквере.
«Эммм, я правильно все понимаю? Сквер Карла Маркса», — написал он.
Наверняка утверждать, что пара на лавочке, попавшая в кадр, занимается любовью, нельзя. Видео снято с далекого расстояния, со спины, а сами ролики короткие. Возможно, участники просто активно друг друга ласкают.
Мнения комментаторов разделились. Одни осуждают влюбленных, которые не нашли для ласк более подходящего места. Другие — автора видео, которому нечего делать и у которого, по предположению, некоторых комментаторов, у самого проблемы с личной жизнью.
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