Брянцы обсуждают в соцсети ролик о влюбленных в Круглом сквере (ВИДЕО)

Участник группы «ЧП и ДТП Брянск» во ВКонтакте опубликовал видеоролик, который запечатлил влюбленный пару в Круглом сквере.

«Эммм, я правильно все понимаю? Сквер Карла Маркса», — написал он.

Наверняка утверждать, что пара на лавочке, попавшая в кадр, занимается любовью, нельзя. Видео снято с далекого расстояния, со спины, а сами ролики короткие. Возможно, участники просто активно друг друга ласкают.

Мнения комментаторов разделились. Одни осуждают влюбленных, которые не нашли для ласк более подходящего места. Другие — автора видео, которому нечего делать и у которого, по предположению, некоторых комментаторов, у самого проблемы с личной жизнью.