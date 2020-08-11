Брянщина вошла в ТОП-5 регионов, где семьи одними из первых получили коронавирусные выплаты

Брянский губернатор Александр Богомаз в состоявшемся накануне в Инстаграме прямом эфире с руководителем региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарьей Кислициной сообщил, что Брянская область вошла в первую пятерку по стране регионов, где семьи с детьми быстрее всех получили коронавирусные выплаты.

Глава региона пояснил, что такой результат стал возможным вследствие слаженной и профессиональной работе специалистов и руководителей правительства Брянщины.

Он также сказал, что многодетные семьи Брянской области получат 1600 земельных участков под ИЖС, к которым власти региона подведут все коммуникации.

Губернатор также рассказал, что в период пандемии на Брянщине действовали региональные и федеральные программы поддержки бизнеса. В частности, налоговые льготы и преференции на более чем 1 млрд рублей.

Ранее мы сообщали, что в прямом эфире Александр Богомаз анонсировал, что региональное правительство в четверг примет решение о снятии всех оставшихся ограничений, в частности, на работу заведений общепита и образовательных учреждений. Но масочный режим в местах массового скопления людей останется в силе.