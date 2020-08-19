Брянск получит 70 новых троллейбусов

На состоявшейся накануне рабочей встрече с председателем комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгением Москвичевым губернатор Александр Богомаз договорился о поставке в Брянск новых троллейбусов. Изначально Москвичев предложил направить в город 20-30 машин, но глава региона настоял на 70 новых отечественных троллейбусах. По словам губернатора, новые развязки и современные магистрали, которые построены в городе за последние годы и продолжают строиться, требуют современного транспорта, включая электрический. С этими аргументами его собеседник согласился.

Отдельно губернатор затронул создание в городском транспорте безбарьерной среды для людей с особыми потребностями. Для перевозки таких людей, в том числе тех, кто передвигается на колясках, достигнута договоренность о закупке отечественного транспорта, где их нужды концептуально учтены. Евгений Москвичев обещал взять этот вопрос под особый контроль.

Позаботиться о новых троллейбусах Александр Богомаз обещал еще в декабре прошлого года во время передаче городскому автотранспортному предприятию новых автобусов. Троллейбус стоит в три раза дороже автобуса. Но благодаря достигнутой договоренности для их приобретения будут привлечены федеральные средства.