Брянская НКО 33 года работает в пострадавших от Чернобыльской аварии районах Брянщины

Активисты Региональной общественной организации «Радимичи — детям Чернобыля» рассказали о работе и истории своей организации. Она возникла в апреле 1987 года. У ее истоков стоял преподаватель истории Новозыбковского педучилища Павел Вдовиченко, который загорелся идеей создать при нем музей и организовал студенческий клуб, который отправился в экспедиции за экспонатами в пострадавшие от аварии на ЧАЭС районы Брянщины. По словам его сына Антона, который работает в НКО директором по программам и руководит детским оздоровительным лагерем «Новокемп», на месте они увидели, в каких тяжелых условиях приходится выживать людям на селе. Студенты решили взять на себя роль тимуровцев, помогая пожилым сельчанам с тяжелой каждодневной работой — натаскать воды, наколоть дрова и подобной. А постепенно сместили фокус волонтерской, как сейчас принято говорить, деятельности на помощь детям-инвалидам. Если в городах для детей с особенностями развития тогда существовали интернаты, то в селах присмотреть за ними, кроме родителей. было некому, а возможности получить даже минимальное образование они оказались лишены.

Поскольку проекты требовали вложений, а для преподавательской зарплаты и студенческих стипендий нужные суммы были непомерны, прищлось наладить работу со спонсорами. С 1992 года постоянными партнерами волонтеров стали немецкие компании «Pro-Ost e.V.» и «Only 4 Kids».

С тех лет в организации, по словам руководителя проекта «Ресурсный центр «Радимичи»» и координатора программы «Обследования щитовидной железы» Галины Гердт, наметилась тенденция, которая доминирует и поныне — проекты зарождаются как волонтерские и постепенно перерастают в ранг профессиональных.

Примером одного из таких проектов служит «Семейный автобус». Сотрудники организации, которые работают с детьми с ДЦП и ментальными нарушениями, предложили вариант разрешения проблемы доступа таких детей к занятиям по интересам. Если в Брянске и Новозыбкове у них такая возможность есть, то на селе обратиться некуда. Так родилась идея привозить в отдаленные районы нужных специалистов и проводить занятия для местных детей с особыми потребностями на базе сельских школ, куда можно свезити детей из окрестных сел. Наряду с досуговой работой по интересам, по такому же принципу вскоре стали проводить для ребят и просветительские мероприятия. Например, лекции по радиационной безопасности, основам коммуникации, о толерантности. Из-за пандемии коронавируса проект пришлось приостановить. Но уже с сентября в организации надеются возобновить его в полном объеме и составили график взаимодействия с сельскими школами Брянщины.

В недрах организации периодически зарождаются новые проекты — в частности, сейчас в работе несколько экологических. Пока они реализуются как волонтерские. Но есть все предпосылки к тому, что в скором будущем тоже трансформируются в профессиональные.

Отдельное направление работы — ресурсный центр. Он помогает другим НКО региона работать с грантами: разрабатывать проекты, подавать заявки, участвовать в конкурсах. Для этого с заинтересованными активистами проводят семинары и тематические встречи. Волшебную таблетку, которая на 100% гарантирует привлечение гранта, никто не обещает. Ведь многое при принятие решения, кому выделить деньги, зависит от качества проработки самого проекта, его актуальности, подачи и других факторов, которые зависят только от самого соискателя гранта. Но указать на недостатки имеющихся наработок и поделиться собственным опытом готовы всегда.

Взаимодейтсвие на этой почве с другими НКО региона, по словам руководителя социальных программ Светланы Польской, служит базой для зарождения новых проектов, которые разные НКО вместе придумывают и вместе же реализуют.

«Радимичи» работают также с внешними экспертами. Так, юриста в штате организации нет, но правовую помощь оказывает другая общественная организация из Москвы, которая специализируется на юридическом обслуживании НКО по всей стране. Специлистов таких организаций приглашают в Брянск и проводят семинары для местных НКО. Это помогает местным НКО устранить пробелы в знаниях, а столичным специалистам, которые ведут семинары — лучше понимать боли своих клиентов на местах.