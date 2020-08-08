Брянские дорожники ремонтируют ливневку в Бежице

Специалисты дорожного управления продожают ремонт ливневой канализации, которая должна отводить воду с улицы Ульянова в Бежицком районе Брянска. Как сообщила пресс-служба мэрии, чтобы разобраться, почему не работает имеющаяся ливневка, пришлось тщательно ее обследовать. Ведь ранее ее уже очистили от ила и бытового мусора, которыми она была забита на 90%, и обустроили дополнительный водоприемный колодец. Но это только уменьшило, а не решило проблему. Качетсвенно прочитстить трубы позволила новая каналопромывочная техника, которую управление получило в прошлом году.

Исследование позволило выявить основательное разрушение на участке ливневки при пересечении улиц Советской и Комсомольской. Затройщик сильно повредил трубу и не смог или не захотел восстановить. Вместо этого он наглухо перекрыл пролом, заблокировав движение воды.

Сотрудники дорожного управления восстанавливают разрушенный участок.

С ремонтом колодца ситуация с отводом воды из района Бежицкого рынка должна улучшиться. Но побывавший на объекте мэр Александр Макаров поручил обследовать ливневку полностью и устранить все проблемные точки, которые могут оказаться выявленными.

Ранее в одном из брянских пабликов во ВКонтакте выложили видеоролик, в котором два брянца во время очередного потопа после дождя плавали по проезжей части на лодке.