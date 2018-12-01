Город32

Брянские осужденные готовятся к сдаче нормативов ГТО

01 сентября 09:29 Общество
Брянские осужденные готовятся к сдаче нормативов ГТО
Источник фото

По информации УФСИН России по Брянской области, осужденные за преступления, находящиеся в колонии, смогут сдать ГТО. Соглашение подписали генеральный директор муниципального автономного учреждения Игорь Гончаров и заместитель начальника ИК-2 Дмитрий Лысиков.

На сегодняшний день, 30 осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии №2 УФСИН России по Брянской области, проявили желание пройти испытания на силу, быстроту, гибкость и выносливость.

Они будут сдавать комплекс нормативов ГТО, доступный в их условиях: толчок гири, подтягивания на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, спринт, челночный бег, прыжки в длину, ряд гимнастических упражнений.

Ранее брянские осужденные изготовили защитные маски для волонтеров.

Читайте также

Новости регионов

Актуальные темы

Экономика
Брянщина среди лидеров ЦФО по урожайности
На дорогах
В Жуковском районе спасатели помогли пострадавшему в ДТП выбраться из автомобиля
Политика
Федеральное издание назвало Александра Богомаза «картофельным папой»
Лента новостей
В Бежице водитель и пассажиры маршрутки №42 спасли девушку
Лента новостей
Областной прокурор посетил СИЗО-1 Брянска

Новости партнёров

Заместитель руководителя Брянского УФАС России ответила на вопросы журналистов об оплате услуг по обращению с ТКО
Заместитель руководителя Брянского УФАС России ответила на вопросы журналистов об оплате услуг по обращению с ТКО

28  августа 2020 году в Брянском УФАС России в режиме видеоконференции состоялся семинар с участием представителя ООО «УК БрянскКомЦентр»   по теме: «Оплата услуг по обращению с ТКО».

Шесть новых образовательных курсов стали доступны на платформе «Ростелеком Лицей»
Шесть новых образовательных курсов стали доступны на платформе «Ростелеком Лицей»

Образовательная платформа «Ростелеком Лицей» пополнилась шестью новыми развивающими курсами. Ученикам с первого по четвертый класс стали доступны «Развитие речи и риторика» и «Химические эксперименты в домашних условиях». Ребята с первого по седьмой класс теперь могут заниматься «Ментальной арифметикой». А для старших школьников разработаны программы «Основы маркетинга», «Профориентация: профессии будущего» и «Основы финансовой грамотности для школьников».

Расписание пригородных поездов Унеча — Новозыбков изменится в начале сентября в связи с ремонтными работами
Расписание пригородных поездов Унеча — Новозыбков изменится в начале сентября в связи с ремонтными работами

Железнодорожники продолжают  ремонтно-путевую кампанию на Унечском направлении Брянского региона МЖД. Работы направлены обеспечение безопасности и надежности перевозок.

Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский и губернатор Брянский области Александр Богомаз дали оценку цифровизации и консолидации энергосетей региона
Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский и губернатор Брянский области Александр Богомаз дали оценку цифровизации и консолидации энергосетей региона

Рабочая встреча главы региона и руководителя энергокомпании прошла в филиале «Россети Центр Брянскэнерго». Особое внимание глава энергокомпании и губернатор уделили консолидации энергосетевых активов, которая проводится группой компании «Россети» по поручению Президента России. В Брянской области на базе  филиала ПАО «МРСК Центра» (бренд - «Россети Центр») происходит объединение двух компаний - «Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро» По словам главы региона Александра Богомаза, это позволит повысить эффективность и качество функционирования электросетевого комплекса Брянской области.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Бегом через Байкал.
Бегом через Байкал.

Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.