Брянские осужденные готовятся к сдаче нормативов ГТО

По информации УФСИН России по Брянской области, осужденные за преступления, находящиеся в колонии, смогут сдать ГТО. Соглашение подписали генеральный директор муниципального автономного учреждения Игорь Гончаров и заместитель начальника ИК-2 Дмитрий Лысиков.

На сегодняшний день, 30 осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии №2 УФСИН России по Брянской области, проявили желание пройти испытания на силу, быстроту, гибкость и выносливость.

Они будут сдавать комплекс нормативов ГТО, доступный в их условиях: толчок гири, подтягивания на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, спринт, челночный бег, прыжки в длину, ряд гимнастических упражнений.

Ранее брянские осужденные изготовили защитные маски для волонтеров.