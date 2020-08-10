Брянские полицейские вернулись домой из Чечни

Брянские полицейские вернулись из командировки на Северный Кавказ. Как сообщило УМВД по Брянской области, в Брянск они прибыли в воскресенье.

На Кавказе командированные провели полгода. Они работали в основном в Шатойском районе. В частности, 30 сотрудников круглосуточно дежурили на КПП, где досматривали транспорт и пассажиров с водителями. Они также участвовали в спецмероприятиях в Урус-Мартановском районе Чечни, привлекались к выполнению оперативно-служебных задач в Надтеречном районе Чечни и в Ингушетии.

Прибывших домой полицейских встречали врио начальника УМВД по Брянской области полковник полиции Александр Поздняков, главный федеральный инспектор по региону Андрей Дьячук, зам председателя областной Думы Владимир Пронин, директор департамента региональной безопасности Брянской области Александр Петроченко, руководитель аппарата мэрии Брянска Антон Вербицкий, председатель комитета Брянского горсовета Василий Игрунев, председатель совета ветеранов ОВД и ВВ УМВД России по Брянской области Сергей Мисютин и ответственный по взаимодействию с обществом и учреждениями культуры Брянской митрополии РПЦ иеромонах Корнилий.