Город32

Брянские школы и детсады готовятся 1 сентября принять детей

11 августа 08:39 Общество
Брянские школы и детсады готовятся 1 сентября принять детей
Источник фото

 

Брянские школы и детские сады готовятся 1 сентбря начать учебный год в очном формате. В школах областного центра намерены в День знаний провести традиционные линейки. Как сообщила мэрия Брянска, подготовку учебных заведений к 1 сентября чиновники обсудили на оперативном совещании у мэра.

Начальник городского управления образования Иван Повторов сообщил, что детские сады города уже прошли комиссионную приемку, сейчас она продолжается в школах. В школах Бежицы она уже завершилась, теперь идет на Володарке. Глобальных замечаний, по его словам, у проверяющих нет, а небольшие недостатки оперативно устраняют администрации школ.

Дорожники, по словам главного инженера дорожного управления Валентина Николаева, наносят свежую разметку на пешеходные переходы возле школ и садиков. Эти работы уже завершились на Володарке и в Фокинке, сейчас идут в Бежице.

Одновременно рабочие заменяют старые лампы новыми в светофорах возле образовательных учреждений.

Мэр поручил профильным службам дополнительно осмотреть подходы к школам и детским садам и, если потребуется, устранить недостатки.

«Мы должны комплексно решать вопрос подготовки образовательных учреждений к новому учебному году, в том числе, обеспечить безопасность на подходах к школам и детским садам», — сказал Александр Макаров.

Читайте также
Мэр Брянска разрешил посещение кладбищ
11 августа 08:13
Мэр Брянска разрешил посещение кладбищ
С 1 сентября младшеклассников Брянщины обеспечат бесплатным питанием
10 августа 16:59
С 1 сентября младшеклассников Брянщины обеспечат бесплатным питанием
Качество капремонта Пионерской улицы Брянска не устроило комиссию
08 августа 12:49
Качество капремонта Пионерской улицы Брянска не устроило комиссию
В Брянске появится водоотводная система возле школы №11
07 августа 13:17
В Брянске появится водоотводная система возле школы №11

Новости регионов

10.08.2020 17:07
Смолянин накопил 190 тысяч рублей долга по алиментам перед сыном
Смолянин не платил алименты и скрывался от приставов, но в итоге все равно вспомнил о своих родительских обязанностях, когда его отправили на обязательные работы, сообщает пресс-служба УФССП России по Смоленской области. Мужчина исправно финансово помогал сыну. Спустя время он решил перестать отдавать деньги на содержание ребенка, поэтому бывшая супруга решила обратиться к судебным приставам, чтобы
10.08.2020 17:03
Около 370 тыс. тонн строительных грузов погружено на МЖД в июле
В июле на станциях МЖД погружено 369,7 тыс. тонн строительных грузов, что 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее количество строительных грузов погружено на станциях, расположенных в Тульской и Смоленской областях: Берники – 90,2 тыс. тонн, Вязьма – 57,8, Турдей – 56,6, Хомяково – 16,3 и Упа – 13,5 тыс. тонн. Всего с
10.08.2020 16:08
В смоленском райцентре утонул мужчина
9 августа из реки Вопь в Ярцево спасатели поднимали тело утонувшего мужчины, сообщает пресс-служба пожарно-спасательного центра. Ведомстве сообщает, что утонувшим оказался мужчина 1980 года рождения. Тело умершего было передано сотрудникам полиции, чтобы выяснить обстоятельства и причину смерти. Как сообщает Рабочий путь , тело подняли из воды около десяти часов утра в районе спасательной станции на
09.08.2020 11:12
Смолянка перевела 600 тысяч рублей мошеннику
В полицию обратилась смолянка, которую обманул мошенник и похитил у нее деньги, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный, который сообщил, что женщина может получить денежную компенсацию за ранее купленные некачественные пищевые добавки. Для ее получения необходимо внести комиссию и оплатить налоговый вычет. Женщина поверила мошеннику и в течение
09.08.2020 08:52
Смертельное ДТП произошло в Смоленской области
Три человека умерли в ДТП у Угранском районе Смоленской области, сообщает ТАСС. Смертельное ДТП произошло днем 8 августа. За рулем Honda ехал мужчина 1947 года рождения. Кроме него в машине сидели его жена 1951 года рождения и внучка 2008 года рождения. По предварительным данным мужчина не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Все трое
09.08.2020 07:50
Смолян предупреждают об ухудшении погоды
9 августа, в воскресенье, на территории Смоленской области ухудшится погода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В воскресенье днем ожидаются кратковременные дожди, а также грозы. Во время грозы порывы ветра смогут достигать 15 м/с. Температура воздуха по области: ночью +9°C…+14°C, днем +22°C…+27°C. В Смоленске: ночью +12°C…+14°C, днем +24°C…+26°C. Смолян предупреждают во время ударов

Актуальные темы

Экономика
Суд возобновил слушания по делу о закрытии ТРЦ Тимошковых в Брянске
Общество
Брянцы обсуждают в соцсети ролик о влюбленных в Круглом сквере (ВИДЕО)
Общество
Брянские родители смогут получить выплаты по 10 тысяч на ребенка и в августе
Общество
Брянчанка просит мэрию снести заброшенный дом на Арсенальной улице
Общество
Брянские выпускники сдали ЕГЭ с результатами выше среднероссийских

Новости партнёров

Cеминар и брифинг по теме: «Общие требования к размещению рекламы в сети «Интернет».
Cеминар и брифинг по теме: «Общие требования к размещению рекламы в сети «Интернет».

06 августа 2020г. в помещении Брянского УФАС России состоялся семинар и брифинг с представителями малого и среднего бизнеса по теме: «Общие требования к размещению рекламы в сети «Интернет».

Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды и выбрали новой совет директоров
Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды и выбрали новой совет директоров

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, сообщает о том, что на годовом общем собрании акционеров компании, которое состоялось 7 августа 2020 года в заочной форме, акционеры приняли следующие решения:

Погрузка в Брянском регионе МЖД в июле составила 199 тыс. тонн
Погрузка в Брянском регионе МЖД в июле составила 199 тыс. тонн

По оперативным данным, погрузка в Брянском регионе Московской железной в июле 2020 года составила 199 тыс. тонн, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объявлены победители конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»
Объявлены победители конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

ПАО «Ростелеком» и АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» подвели итоги IX конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Церемония объявления победителей прошла в формате телемоста между студиями, развернутыми в московских офисах «Ростелекома» и дочерней компании NEC. Перед подведением итогов состоялась пресс-конференция руководителей компаний — Михаила Осеевского и Хироши Кавада. Они ответили на вопросы журналистов о цифровых трендах, телекоме и будущем ИТ-отрасли. Трансляция велась на сайте проекта www.smi.rt.ru/live.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Бегом через Байкал.
Бегом через Байкал.

Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.