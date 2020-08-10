Брянские школы и детсады готовятся 1 сентября принять детей

Брянские школы и детские сады готовятся 1 сентбря начать учебный год в очном формате. В школах областного центра намерены в День знаний провести традиционные линейки. Как сообщила мэрия Брянска, подготовку учебных заведений к 1 сентября чиновники обсудили на оперативном совещании у мэра.

Начальник городского управления образования Иван Повторов сообщил, что детские сады города уже прошли комиссионную приемку, сейчас она продолжается в школах. В школах Бежицы она уже завершилась, теперь идет на Володарке. Глобальных замечаний, по его словам, у проверяющих нет, а небольшие недостатки оперативно устраняют администрации школ.

Дорожники, по словам главного инженера дорожного управления Валентина Николаева, наносят свежую разметку на пешеходные переходы возле школ и садиков. Эти работы уже завершились на Володарке и в Фокинке, сейчас идут в Бежице.

Одновременно рабочие заменяют старые лампы новыми в светофорах возле образовательных учреждений.

Мэр поручил профильным службам дополнительно осмотреть подходы к школам и детским садам и, если потребуется, устранить недостатки.

«Мы должны комплексно решать вопрос подготовки образовательных учреждений к новому учебному году, в том числе, обеспечить безопасность на подходах к школам и детским садам», — сказал Александр Макаров.