Брянские следователи возложили цветы к мемориалу освободителям Брянщины

Брянские следователи накануне возложили цветы к памятнику красноармейцам, погибшим в первые дни операции, результатом которого стало освобождение региона от немецких оккупантов, расположенному в селе Вельяминово Карачевского района. Как сообщает СУ СКР по региону, 12 августа 1943 года Красная Армия вошла на Брянщину в процессе завершения Курской битвы.

Село Вельяминова и другие населенные пункты Карачевского района были освобождены 12-14 августа. За высоты, прикрывавшие районный центр, бои шли в течение трех дней. А утром 14 августа немцев удалось выбить из Карачева.

На монументе в Вельяминово увековечены имена более чем 300 бойцов, погибших в те дни.