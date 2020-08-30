Брянским пенсионерам в октябре могут выплатить по 5 тысяч рублей

Федеральные власти могут организовать в октябре дополнительную выплату по 5 тысяч рублей ко Дню пожилого человека пенсионерам Брянщины и всей страны. Но перспектива получить эти деньги будет зависеть от того, выделит ли их федеральный бюджет. Об этом сообщает EVO-RUS.Com со ссылкой на зампреда Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского.

Сенатор пояснил, что денег на эту выплату у Пенсионного фонда нет. Но их может выделить федеральный бюджет. Если соответствующее решение будет принято, брянские и не только пенсионеры смогут получить в октябре более ощутимую выплату, чем символические несколько сотен рублей, которые погоды не сделают.

День пожилого человека в России отмечается 1 октября.