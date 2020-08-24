Депутаты Госдумы предлагают ввести ежегодные выплаты на подготовку детей к школе

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов опубликовал в своем Телеграм-канале законопроект о ежегодной выплате на подготовку детей к школе. Как сообщают со ссылкой на канал депутата iz.ru, сумма предполагаемой выплаты должна составить 10 тыс. рублей на ребенка.

В пояснительной записке говорится, что сборы первоклассника в школу в этом году могут обойтись родителям в 20 тыс. рублей, а доходы россиян из-за пандемии коронавируса снизились.

Выплату планируется сделать ежегодной и индексировать в соответствии с ростом цен.

Финансировать эту выплату предлагается из федерального бюджета, на принятие которого авторы законопроекта рассчитывают до 1 января будущего года.

Ранее Ярослав Нилов, говоря о перспективах третьей выплаты по 10 тыс. рублей на детей 3-16 лет в августе, отметил, что для этого нужны одобрение правительства и президента, а деньги власти найдут.

В июне и июле выплаты по 10 тыс. рублей на каждого ребенка 3-16 лет получили 26 млн семей.