Дежурные группы во всех детских садах откроются 27 июля в Брянске

С понедельника, 27 июля, все дежурные группы в брянских детских садах начнут свою работу, сообщает пресс-служба городской администрации.

Прием в дежурные группы осуществляют дошкольные образовательные организации.

Дети, чьи родители работают, смогут попасть в детский сад снова. Чтобы попасть в дежурную группу необходимо предоставить справку с места работу с указанием графика работы, а также медицинскую справку о том, что ребенок здоров и может ходить в детский сад.

Количество дежурных групп будет определяться в соответствии с требованиями соблюдения групповой изоляции.