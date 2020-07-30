Двух брянцев оштрафуют за мусор на Ходаринке

Найти нарушителей помогли видеозаписи.

В Брянске привлекут к ответственности двух мужчин, устроивших несанкционированную свалку на Ходаринке.

Как сообщает АО «Чистая планета» – региональный оператор по обращению с ТКО на территории Брянской области, после публикаций в СМИ о свалке на переулке Загородном в Фокинском районе сотрудники службы экологической безопасности регионального оператора привели площадку в порядок и нашли виновных.

«Нарушение зафиксировала видеокамера, установленная там. Владельцы «ГАЗели» и легковой машины с прицепом будут оштрафованы», – говорит генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

По словам заместителя руководителя управления транспортной логистики регионального оператора Ольги Долгополовой, эта площадка общего пользования проблемная. Объем установленного там накопителя для ТКО рассчитан только на количество жителей многоквартирных домов, расположенных рядом.

Мусор вывозят по графику, без нарушений. Это подтверждают данные ГЛОНАСС, установленной на мусоровозах.

Но в бункер сгружают отходы, в том числе и крупногабаритные, жители частного сектора, несмотря на то что для них организован бестарный сбор отходов один раз в неделю.

В накопитель сбрасывают мусор и проезжающие машины.

«Поэтому нашей службой экологической безопасности полгода назад там была установлена камера видеонаблюдения. По всем зафиксированным нарушениям будут составлены протоколы», – отметила Ольга Долгополова.