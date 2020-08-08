Качество капремонта Пионерской улицы Брянска не устроило комиссию

Капремонт Пионерской улицы не прошел комиссионную приемку. Как сообщила мэрия Брянска, комиссию, в состав которой наряду со специалистами входят представители городской общественности, не устроило качество укладки асфальта.

Начиная с пятницы, когда подрядчику были озвучены претензии комиссии, в отношении него начали применяться штрафные санкции. Аналогичные санкции за каждый день просрочки исполнения контракта действуют в отношении еще двух порядчиков — с 3 и 5 августа соответственно.

Мэр Брянска Александр Макаров ранее пообещал, что проверять качество высполнения работ будут более жестко и многоступенчато и ни один контракт не будет закрыт, пока подрядчики не устранят все недостатки, а за каждый день просрочки контракта будет начисляться штраф.

Ранее мы сообщили, что мэр заставил подрядчика переделать лестницу от заездного кармана на тротуар на улице 22 Партсъезда возле школы №11. Градоначальник потребовал сделать ее менее травмоопасной и оснастить пандусом.