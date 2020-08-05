Капитальный ремонт трассы Красный Бор — Станция Чернетово завершится в августе

Капитальный ремонт дороги Красный Бор — Станция Чернетово приближается к финалу. Сдать объект подрядчик намерен уже в августе. Об этом сообщило региональное управление автомобильных дорог.

По состоянию на четверг на трассе, которая связывает Брянский район с Жуковским был выполнен ремонт на 1 км 16 м.

Работы осложнило то, что дорога проходит через болотистую местность по торфяной почве.

Зимой подрядчик вынул из-под основания дороги торф на глубине до трех метров и засыпал вместо него песок.

Сейчас строители заканчивают обустройство тротуаров, которых на этом участке прежде не было. Одновременно они укрепляют откосы.