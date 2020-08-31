Климовский суд для рассмотрит дело о незаконном пересечении границы

Заместитель прокурора Брянской области утвердил постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера к 34-летнему гражданину Украины.

По версии следствия, 17 февраля 2020 года в час дня, украинец, страдая хроническим психическим расстройством, пешком незаконно пересек Государственную границу из Украины в РФ в обход установленных пунктов пропуска, в Климовском районе Брянской области РФ. С собой у него не было действительных документов на право въезда в Россию.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 2 лет.

Уголовное дело рассмотрит Климовский районный суд Брянской области.

Ранее, Брянский областной суд оставил в силе приговор жителю Клинцов, обманывавшему женщин.