Коронавирус подтвердился еще у 26 жителей Брянщины

На территории Брянской области на утро 26 августа число заболевших коронавирусом достигло 8073 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 26 брянцев. За то же время вылечились 29 жителей региона. Всего с начала пандемии с коронавирусом справились 6643 брянца.

За последние 24 часа новых смертей не зарегистрировали. За несколько месяцев распространения COVID-19 от коронавирусных осложнений умерли 35 жителей региона.

Напомним, 25 августа в Брянской области выявили 25 новых случаев инфицирования.