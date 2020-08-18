Мать обвиняемого во взяточничестве брянского полицейского просит освободить сына

Мать арестованного по обвинению в особо крупном взяточничестве бывшего начальника отдела по расследованию экономических преступлений следственного управления УМВД по Брянской области разместила в интернете петицию на имя генерального прокурораи президента РФ с требованием освободить ее сына из-под стражи и прекратить его уголовное преследования. Женщина уверена, что ее сын невиновен, а дело в отношении него сфабриковано.

Поддержали петицию менее ста человек.

Бывший полковник полиции и два его подчиненных был задержан оперативниками УМВД и УФСБ по региону. По версии следствия, он вымогал у фигуранта одного из находящихся у него в производстве дел 5 млн рублей за прекращении уголовного преследования, а его подчиненные играли роль посредников при передаче ему денег.