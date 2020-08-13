На Брянщине до конца года откроются три кинозала

Три новых кинозала в Новозыбкове, Дятьковском районе и поселке Локоть Брасовского района будут оборудованы и открыты в этом году в рамках национального проекта «Культура» по итогам конкурса, который провел Фонд кино России. В конкурсе участвовали населенные пункты с населением до 0,5 млн человек.

В Локте и Новозыбкове модернизированные кинозалы появятся в местных домах культуры, которые были отремонтированы ранее.

На модернизацию каждого зала регион получит по 5 млн рублей. Обязтельное условие выделения денег — после модернизации в кинозале должно проходить не менее 50 показов в квартал, и от половины показов должно приходиться на отечественное кино.

При поддержке Фонда кино в регионе уже модернизировали 11 кинозалов.