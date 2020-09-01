На Брянщине разрешили работать крупным магазинам

Со вчерашнего дня на Брянщине вступили в силу новые послабления коронавирусных ограничений в рамках перехода региона к третьему этапу их снятия.

Как сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, со вчерашнего дня разрешили работать магазинам площадью свыше 800 м. кв. А заведения общепита теперь можно заполнять на 100% мест, а не на 50%, как прежде. При этом ограничено расстояния между столиками в обеденных залах — от 1,5 метра, а если меньше обязательными становятся ограничительные перегородки.

Школам разрешили провести линейки в честь Дня знаний, который отмечается сегодня, 1 сентября. Если учеников не больше 250 — для всей школы, если больше — для первых и выпускных классов.

Решение о переходе на третий этап было принято на фоне улучшения эпидемиологической ситуации и снижения заболеваемости в регионе.

Вместе с тем ряд мер безопасности продолжают действовать. Остаются в силе масочный режим и социальная дистанция в общественных местах и запрет на массовые развлекательные мероприятия.