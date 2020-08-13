На Брянщине с субботы возобновят работу заведения общепита

С ближайшей субботы, 15 августа, на Брянщине возобновляют работу заведения общепита всех типов — кафе, рестораны, столовые, буфеты, бары, закусочные и другие. Такое решение принял региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Обязательным условием работы общепита будет соблюдение в заведениях всех рекомендаций для них в условиях сохраняющихся рисков распространеия инфекции.

Отдельно оговавривается, что залы и площадки заведений общепита должны быть загружены максимум на 50% посадочных мест, а сотрудники должны до того, как приступят к работе, пройти тест ПЦР.

В период самоизоляции заведениям общепита разрешалось продавать еду только на вынос или с доставкой.

Ранее мы сообщили, что с 24 августа в регионе возобновят работу в полном объеме детские сады, а не только дежурные группы при них.

Принятие сегодня решений по снятию остающихся ограничений анонсировал на днях во время прямого эфира в Инстаграме с руководителем региональных программ Экспертного института социальных исследований губернатор Александр Богомаз.