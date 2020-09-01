На Брянщине сегодня сели за парты почти 13 тысяч первоклассников

1 сентрября в школах Брянщины традиционно начался новый учебный год. Сегодня в регионе сели за парты более 128 тысяч детей, в том числе 13 тысяч первоклассников.

Как сообщает правительство региона, система образования Брянщины продолжает развиваться, несмотря на пандемию коронавируса. Так, сегодня приняла первых учеников новая школа на 1225 мест в районе Старого аэропорта, принимают детей и открывшиеся в этом году новые детские сады и ясельные пристройки для существующих, продолжается строительство спорткомплексов и бассенов.

В силе планы открыть в этом году технопарк «Кванториум» в Клинцах и мобильный технопарк, а в будущем году — региональный центр «Сириус».

Юные брянцы показывают высокие результаты на всероссийских и междунарожных олимпиадах, сдают на высокие баллы ЕГЭ, в чем заслуга как их самих, так и педагогов.

«Дорогие школьники и студенты! Пусть ваши энергичность, жажда знаний, инициативность помогут покорить вершины наук, найти свой путь и реализоваться в жизни, а педагоги и родители поддержат во всех начинаниях, будут способствовать раскрытию ваших талантов и возможностей.

Мы искренне желаем ребятам, чтобы новый учебный год был интересным и плодотворным, принес много полезных знаний и личных достижений, педагогам — успехов в работе, прилежных и благодарных учеников, родителям — терпения, оптимизма и гордости за своих детей!», — говорится в совместном поздравлении губернатора, правительства региона, областной Думы и главного федерального инспектора по Брянщине, опубликованном на сайте областного правительства.

Ранее мы сообщали, что в День знаний в школах региона состоялись традиционные линейки. В школах, где учеников до 250, их разрешили проводить для всех, а там, где больше — для первых и выпускных классов.