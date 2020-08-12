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На Брянщине снова заработали клубы пенсионеров

13 августа 09:15 Общество
На Брянщине снова заработали клубы пенсионеров
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Вслед за отменой самоизоляции для людей старше 65 лет на Брянщине накануне возобновили работу клубы пенсионеров при муниципаьных социальных учреждениях.

Работу возобновили также университеты третьего возраста для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья и отделения дневного пребывания для детей-инвалидов.

При этом сохраняется необходимость соблюдать масочный режим при пребывании в этих учреждениях.

Ранее мы сообщали, что губернатор Александр Богомаз в прямом эфире в Инстаграме с руководителем региональных программ Экспретного института социальных исследований Дарьей Кислициной анонсировал, что сегодня правительство региона может решить снять оставшиеся ограничения, но масочный режим в местах массового скопления людей при этом сохранится.

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