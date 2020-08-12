На Брянщине снова заработали клубы пенсионеров

Вслед за отменой самоизоляции для людей старше 65 лет на Брянщине накануне возобновили работу клубы пенсионеров при муниципаьных социальных учреждениях.
Работу возобновили также университеты третьего возраста для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья и отделения дневного пребывания для детей-инвалидов.
При этом сохраняется необходимость соблюдать масочный режим при пребывании в этих учреждениях.
Ранее мы сообщали, что губернатор Александр Богомаз в прямом эфире в Инстаграме с руководителем региональных программ Экспретного института социальных исследований Дарьей Кислициной анонсировал, что сегодня правительство региона может решить снять оставшиеся ограничения, но масочный режим в местах массового скопления людей при этом сохранится.
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Уголок для прогулок
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