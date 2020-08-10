На Брянщине вырос коэффициент распространения коронавируса

После публикации в понедельник свежей статистики по заразившимся коронавирусом, выздоровевшим и умершим от регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией коэффициент распространения коронавируса на Брянщине вырос до 0,9.

В субботу этот показатель равнялся 0,83.

Для расчета коэффициента общее количество заболевших за последние четыре дня, включая текущий, делится на аналогичный показатель предшествующих им четырех дней.

Значение коэффициента определяет перспективу перехода к очередному этапу снятия ограничений. Для этого коэффициент должен на протяжении длительного времени оставаться в рекомендованных Роспотребнадзором пределах. Для первого этапа это 0,99. Брянщина сейчас находится на втором этапе, плюс в рамках него были введены дополнительные послабления.