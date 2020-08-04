На Брянщине заболели коронавирусом 32 и выздоровели 38 человек

Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую статистику по заболевшим и выздоровевшим. За минувшие сутки в регионе подтвердилось 32 новых случая заражения коронавирусом и 38 фактов выздоровления. Новых смертей от коронавируса и вызванных им осложнений нет.

Всего на Брянщине зафиксировано 7522 инфицированных, в том числе 6162 выздоровевших и 35 умерших.

С начала пандемии в регионе сделано 114 277 исследований на коронавирус, в том числе 650 за минувшие сутки.