На Брянщине заболели коронавирусом 32 и выздоровели 38 человек
Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую статистику по заболевшим и выздоровевшим. За минувшие сутки в регионе подтвердилось 32 новых случая заражения коронавирусом и 38 фактов выздоровления. Новых смертей от коронавируса и вызванных им осложнений нет.
Всего на Брянщине зафиксировано 7522 инфицированных, в том числе 6162 выздоровевших и 35 умерших.
С начала пандемии в регионе сделано 114 277 исследований на коронавирус, в том числе 650 за минувшие сутки.
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