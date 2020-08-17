На Брянщине заразились коронавирусом 22 человека, а выздоровели 6

Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежие данные о заразившихся, выздоровевших и умерших. За минувшие сутки подтвердилось заражение коронавирусом у 22 человек, выздоровление у шести. Новых умерших от коронавируса и вызванных им осложнений нет.

Всего в регионе зарегистрировано 7852 инфицированных, из них 6372 выздоровели, а умерли 35.

С начала пандемии на Брянщине сделано 126758 исследований на коронавирус, в том числе 626 за минувшие сутки.