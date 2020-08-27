На Брянщине заразились коронавирусом 24 человека

Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую сводку по новым заразившимся, выздоровевшим и умершим. За минувшие сутки в регионе подтвердилось 24 новых заражения коронавирусом и 32 факта выздоровления. Новых подтвержденных смертей от коронавируса и вызванных им осложнений нет.

Всего в регионе за время пандемии коронавируса подтвердилось заражение у 8097 человек, из них выздоровели 6666, умерли 35. В статистику смертей попадают те, у кого коронавирус или вызванные им осложнения стали основной причиной смерти. Инфицированные коронавирусом, но скончавшиеся от других причин не фиксируются.

С начала пандемии на Брянщине сделано 134 566 исследований на коронавирус, в том числе 1180 — за минувшие сутки.