На Брянщине заразились коронавирусом 28 человек и выздоровели пять

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине в понедельник опубликовал свежую статистику по заболевшим, выздоровевшим и умершим. За минувшие сутки в регионе подтвердилось 28 новых случаев заражения и пять фактов выздоровления.

Всего на Брянщине зарегистрировано 7650 инфицированных, из них выздоровели 6270 человек, а умерли пять.

Сделано 119 604 исследования на короравирус, в том числе 671 — за минувшие сутки.